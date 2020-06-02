2020-06-02T08:34:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени налоговики заразились коронавирусом

Одного сотрудника ведомства поместили в моногоспиталь
Вадим Бегун
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В Тюмени налоговики заразились коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюмени налоговики заразились коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области у трех сотрудников налоговой инспекции № 3 УФНС региона подтвердилась коронавирусная инфекция. Положительные результаты анализов пришли 22, 24 и 26 мая.

Первый сотрудник, который обнаружил у себя признаки ОРВИ, обратился в поликлинику по месту жительства. У него взяли биоматериал для исследования на COVID-19, результат оказался положительным.

– Было проведено эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных лиц – 74 человека. Специалисты провели лабораторное обследование контактных. Таким образом было выявлено еще два положительных результата, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также стало известно, все заболевшие имеют признаки ОРВИ легкой степени. Одного сотрудника УФНС поместили в моногоспиталь, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в одном из детских садов Ишимского района сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. У одного из воспитанников, семилетнего мальчика, выявлен положительный тест на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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