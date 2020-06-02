2020-06-02T06:20:22+03:00
Общество

В Тюмени почти на полтора месяца перекроют участок улицы Менделеева

Ограничение продлится до 15 июля
Вадим Бегун
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В Тюмени почти на полтора месяца перекроют участок улицы Менделеева.В Тюмени почти на полтора месяца перекроют участок улицы Менделеева.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени перекроют для транспорта автомобильную дорогу по улице Дмитрия Менделеева на участке от пересечения с улицей Раушана Абдуллина до Мельникайте. Ограничение продлится с 4 июня по 15 июля.

– Перекрытие связано с ремонтом системы ливневой канализации. Объехать закрытый участок можно по улицам Мельникайте, Раушана Абдуллина и Николая Семенова, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Схема - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее, с 4 апреля до 1 июня, был закрыт другой участок улицы Менделеева – от Федорова до Абдуллина.

Также "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре перекроют автомобильную дорогу на улице Холодильной на участке от дома № 40 до пересечения с улицей Харьковской. Это произойдет с 11 по 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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