В Тюмени перекроют улицу Холодильную

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:11:40+03:00

Участок дороги будет закрыт четыре дня

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В Тюмени перекроют автомобильную дорогу улицы Холодильной на участке от дома № 40 до пересечения с улицей Харьковской. Это произойдет с 11 по 15 июня.

Ограничения связаны с реконструкцией участка трубопровода тепловой сети по улице Харьковской. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Харьковской, 50 лет Октября, Максима Горького и Мельникайте.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре закроют для движения улицу Максима Горького. Здесь рабочие будут проводить капитальный ремонт тепловых сетей. Ограничения продлятся до 22 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU