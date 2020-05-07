2020-05-07T13:04:32+03:00
Общество

Одну из центральных улиц Тюмени закроют для движения

Ограничение для движения вводится более чем на месяц
Вадим Бегун
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Одну из центральных улиц Тюмени закроют для движения.Одну из центральных улиц Тюмени закроют для движения.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени закроют для движения улицу Максима Горького. Здесь рабочие будут проводить капитальный ремонт тепловых сетей.

Движение транспорта на автомобильной дороге по улице Горького на участке от пересечения с улицей Александра Матросова до пересечения с улицей Красных Зорь будет прекращено с 18 мая до 22 июня.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый участок можно по улицам Шиллера, Малыгина, Салтыкова-Щедрина и Александра Матросова.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что участок улицы 30 лет Победы закроют до сентября. Это связано с реконструкцией транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д МоскваВладивосток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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