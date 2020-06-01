2020-06-01T13:11:54+03:00
Политика

Алексей Фирсов: «Власть должна стать реальным партнером населению»

Чиновникам следует стать ближе к людям, считает эксперт
Вадим Бегун
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Алексей Фирсов: «Власть должна стать реальным партнером населению». Фото - pixabay.com.Алексей Фирсов: «Власть должна стать реальным партнером населению». Фото - pixabay.com.
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Основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов ответил на вопрос о «запросе на будущее»: что ждет россиян после пандемии коронавируса. По его мнению, власть должна стать реальным партнером не только бизнес-сообществу, но и всему населению государства.

– Есть очень серьезный запрос у населения и у бизнеса на принципиально другое качество социальной среды. Не возврат к тому, что было до марта, ведь про возврат можно было говорить еще в апреле. Тренд теперь другой. Власть должна стать реальным партнером, а не находиться на планетарной дистанции. Необходимо существенно снизить барьеры и административные запреты, – считает Алексей Фирсов.

Глава Центра отметил, что изменение практики регулирования – это и есть выход из позиции сверхкомпетенции, когда власть заранее, вне диалога, знает, что нужно обществу. Он заявил о необходимости делегирования населению и бизнесу прав на саморегулирование.

– В конечном счете, если коротко – надо дать обществу отдышаться, оставить в покое, начиная с самых базовых, «телесных» практик. Стоит ли этого ждать всерьез? Сложно сказать, последняя практика очень противоречивая. Но если идти против тренда, то проблема уйдет глубоко внутрь, станет социальной травмой, – резюмировал Алексей Фирсов.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что более 60% опрошенных прогнозируют долгосрочную стратегию экономии в посткризисный период. Об этом по результатам исследований выяснил Социологический антикризисный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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