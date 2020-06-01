Жизнь после пандемии коронавируса: что ждут от государства россияне?

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:25:00+03:00

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Более 60% опрошенных прогнозируют долгосрочную стратегию экономии в посткризисный период. Об этом по результатам исследований выяснил Социологический антикризисный центр.

Из полученных данных следует запрос на новое качество политики государства. Население хочет видеть существенное сокращение дистанции между обществом и властью, а также способность власти слышать реальные запросы населения. Есть явный запрос на восстановление доверия и к информации, которая исходит из официальных источников.

54% опрошенных ожидают существенного изменения порядка вещей в посткризисном мире, и всего лишь 14% полагают, что в сложной ситуации могут положиться на государство. Также 75% считает, что в сложившейся ситуации государство должно в первую очередь поддерживать малый и средний бизнес. Что интересно, 38% респондентов надеются на снятие запретов на онлайн торговлю подакцизными товарами.

Диаграмма - Социологический антикризисный центр.

– Чем дальше мы сидим в непонятном режиме то ли карантина, то ли самоизоляции, тем больше мне кажется, что мы находимся на войне. Это странная война, согласен. Но это война. Атрибуты налицо. Общий враг – раз. Жертвы – два. Существуют передовая (в больницах, реанимационных палатах) и тыл, где куется оружие грядущей победы (научные лаборатории, тестирующие вакцину; остатки экономики, срочно переводимые на военные рельсы), – три. И главное – жизнь перевернулась по законам военного времени: ненормальная стала жизнь, а надо терпеть, – говорит Игорь Писарский, агентство «Р.И.М.».

Начало распространения коронавирусной инфекции сопровождалось страхом людей за здоровье своих пожилых родственников и знакомых. Однако не менее люди боялись остаться без денег. Переживание оказалось не напрасным: большинство горожан столкнулось со снижением дохода семьи, каждый четвертый – со значительным снижением.

За период карантина россияне переосмыслили отношение к городскому пространству. Они поняли, что публичные пространства играют важную роль, обеспечивая общение. Именно строгость мер вынудила многих искать лазейки – люди стали чаще ходить в магазин, выносить мусор, и прогуливаться с питомцами.

Диаграмма - Социологический антикризисный центр.

– Опыт карантинной изоляции еще раз показал характерную особенность в отношениях населения и государства: если общество не понимает действия власти и расценивает их как немотивированное административное вмешательство, оно, во-первых, усиливает скепсис в отношении объяснений (хотя объяснений может и не быть вовсе), во-вторых, очень ловко находит возможности ускользнуть от контроля в «пространство свободы». Так, общество совершенно не восприняло решения московских властей ограничить вход в зеленые зоны или прогулки во дворах; поэтому между населением и полицией сложилась негласная договоренность: не придавать особого значения решениям мэрии, если нет вызывающих инцидентов. Но подобное происходит и в других ситуациях: общество противопоставляет решениям власти собственный «здравый смысл», которым и измеряет адекватность и применимость законодательства, – говорит Алексей Фирсов, ЦСП «Платформа».

ИСТОЧНИК KP.RU