1 Июнь 2020 2020-06-01T11:24:24+03:00

В Тюмени подросток застрял под «Глобусом» в сквере Нефтяников. Фото - 2Гис.

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В Тюмени в субботу, 30 мая, ребенок застрял под скульптурой «Глобус», которая находится в сквере Нефтяников. Звонок спасателям поступил в 13.40.

– Спасатели областной службы спасения молниеносно выдвинулась по указанному адресу. Спустя пять минут 12-летний мальчуган находился в надежных руках, – рассказали в пресс-службе ТОСЭР.

В ведомстве добавили, что подростка высвободили при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Им приподняли внушительный глобус, а затем возвратили в «руки нефтяников». Специалисты службы медицинской помощи осмотрели ребенка. Выяснилось, что парень не пострадал.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что мальчик шести лет застрял в конструкции на детской площадке в областном центре. Достали его только с помощью спасательного инструмента. Инцидент произошел во дворе дома №39 по улице Пермякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU