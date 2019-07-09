В Тюмени маленький ребенок застрял на детской площадке

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-09T13:02:44+03:00

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Мальчик шести лет застрял в конструкции на детской площадке в Тюмени. Достали его только с помощью спасательного инструмента.

– Звонок поступил нам через Единую дежурно-диспетчерскую службу. Оказалось, что на детской площадке по адресу: улице Пермякова, 39 в «спирали» застрял мальчик. Наши сотрудники прибыли на место происшествия спустя несколько минут, – рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Он добавил, что ребенка удалось вытащить только с помощью аварийно-спасательного инструмента. Им перекусили элементы конструкции.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что с мальчиком все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU