1 Июнь 2020 2020-06-01T11:47:29+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июня 2020 года увеличилось на 23 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 1 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 23 и составило 1661 человек.

По информации Оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 51 человек выздоровел (за весь период – 869), 784 получают лечение, шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 196 человек в обсерваторе (из них 12 детей), 2 710 остаются под медицинским наблюдением, 3 630 находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались восемь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода, полностью выздоровели 3 994 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровели 175 877 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в регионе с 31 мая отменена введенная ранее дезинфекция подъездов жилых многоквартирных домов, а также обработка улиц, мест общего пользования дезсредствами с хлором, которую муниципалитеты были обязаны проводить при выявлении больных COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU