Дезинфекцию улиц и подъездов жилых домов в Тюменской области отменили
Тюменская область благодаря снижению заболеваемости коронавирусом смогла перейти на второй этап снятия ограничений и ослабления режима повышенной готовности.
Так, с 31 мая отменена введенная ранее дезинфекция подъездов жилых многоквартирных домов, а также обработка улиц, мест общего пользования дезсредствами с хлором, которую муниципалитеты были обязаны проводить при выявлении больных COVID-19.
Однако в числе мер профилактики роста заболеваемости по-прежнему остаются обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее.
Кроме того, для людей в возрасте 65 лет и старше и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 15 июня продлен режим самоизоляции, но уже без оказания разовой адресной социальной помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU