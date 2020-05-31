Дезинфекцию улиц и подъездов жилых домов в Тюменской области отменили

31 Май 2020 2020-05-31T12:38:25+03:00

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Тюменская область благодаря снижению заболеваемости коронавирусом смогла перейти на второй этап снятия ограничений и ослабления режима повышенной готовности.

Так, с 31 мая отменена введенная ранее дезинфекция подъездов жилых многоквартирных домов, а также обработка улиц, мест общего пользования дезсредствами с хлором, которую муниципалитеты были обязаны проводить при выявлении больных COVID-19.

Однако в числе мер профилактики роста заболеваемости по-прежнему остаются обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее.

Кроме того, для людей в возрасте 65 лет и старше и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 15 июня продлен режим самоизоляции, но уже без оказания разовой адресной социальной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU