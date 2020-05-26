26 Май 2020 2020-05-26T09:58:57+03:00

В Тюмени росгвардейцы помогли обрести новый дом заблудившемуся утиному семейству. Фото - управление Росгвардии по Тюменской области.

Пернатые с удовольствием нырнули в водоем и уплыли

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В Тюмени росгвардейцы помогли заблудившейся утке с малышами» вернуться в привычную среду обитания.

– Утка и девять птенцов каким-то образом оказались на территории областного управления. Стражи порядка обнаружили семейство, когда они шли вдоль забора и суетливо искали выход, – сообщила пресс-секретарь управления Росгвардии по Тюменской области Оксана Салимова.

В ведомстве уточнили, что утиная семья была помещена в картонную коробку и вывезена на ближайшее озеро. Пернатые друг за другом покинули временное пристанище и обрели новый дом у воды.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что буквально месяц назад сотрудники областной службы экстренного реагирования спасли щенка, который мог провалиться под лед на пруду Южном. Животное, которое ушло на середину водоема, уже не могло вернуться на берег из-за слишком тонкого льда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/781229" frameborder="0"></iframe> В Тюмени росгвардейцы помогли обрести новый дом заблудившемуся утиному семейству.Вадим Бегун

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ИСТОЧНИК KP.RU