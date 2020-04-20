В Тюмени спасли щенка, который оказался в ледяной ловушке
В Тюмени сотрудники областной службы экстренного реагирования спасли щенка, который мог провалиться под лед на пруду Южном. Животное, которое ушло на середину водоема, уже не могло вернуться на берег из-за слишком тонкого льда.
Черного щенка, который сидел на подтаявшем льду и не мог добраться до берега, заметила Екатерина Сапожникова. В это время горожанка возвращалась домой с прогулки с собакой.
– Ко мне подошла женщина, которая увидела несчастного щенка с балкона и не могла остаться в стороне. Вместе с ней мы попытались позвать собаку, но она стала уходить от нас к середине водоема. Мы поняли, что сами не справимся, и позвонили в экстренную службу по номеру 112, – рассказала тюменка.
Как рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин, спасатели в гидрокостюмах доставили щенка на берег и передали животное неравнодушным очевидцам. Теперь спасенному щенку ищут хозяев.
ИСТОЧНИК KP.RU