2020-04-20T09:03:23+03:00
Дом. Семья

В Тюмени спасли щенка, который оказался в ледяной ловушке

Сейчас животному ищут хозяев
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени спасли щенка, который оказался в ледяной ловушке. Фото - МЧС по Тюменской области.В Тюмени спасли щенка, который оказался в ледяной ловушке. Фото - МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени сотрудники областной службы экстренного реагирования спасли щенка, который мог провалиться под лед на пруду Южном. Животное, которое ушло на середину водоема, уже не могло вернуться на берег из-за слишком тонкого льда.

Черного щенка, который сидел на подтаявшем льду и не мог добраться до берега, заметила Екатерина Сапожникова. В это время горожанка возвращалась домой с прогулки с собакой.

– Ко мне подошла женщина, которая увидела несчастного щенка с балкона и не могла остаться в стороне. Вместе с ней мы попытались позвать собаку, но она стала уходить от нас к середине водоема. Мы поняли, что сами не справимся, и позвонили в экстренную службу по номеру 112, – рассказала тюменка.

Как рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин, спасатели в гидрокостюмах доставили щенка на берег и передали животное неравнодушным очевидцам. Теперь спасенному щенку ищут хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 114 пожаров
В Тюмени спасли щенка, который оказался в ледяной ловушке
Тюмецам запретили посещать кладбища
В Заводоуковске гости украли пенсию у пожилой женщины
Красят остановки, моют бордюры: рабочие отмывают Тюмень после зимы
Введенная в заблуждение тоболячка перевела мошеннику более 250 тысяч рублей
Омича будут судить за попытку дать взятку тюменскому полицейскому
Погода на 20 апреля в Тюмени: вечером город зальет дождь
В Тюменском районе запущен челлендж к юбилею Победы
Чтобы спасти сбережения, тоболячка отдала их мошеннику
Александр Моор поздравил тюменцев с праздником Светлой Пасхи
В Тюмени завершен мистический роман о семье Романовых
Тюменцам предлагают поделиться добрыми историями о соцработниках
В Викуловском районе посевные площади увеличены почти на 50 гектаров
Тюменцам спасатели запретили жарить на балконе шашлыки
В Тюмени коронавирусом болеют четверо детей
В Тюменской области возобновили стройки на соцобъектах