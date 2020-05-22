В Юргинском районе развивают мясное скотоводство

22 Май 2020 2020-05-22T15:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый приплод крупного рогатого скота породы абердин-ангусская появился на площадке ООО «Согласие» в Юргинском районе. Это новое для себя направление организация реализует с 2018 года.

В короткие сроки здесь построили откормочную площадку и приобрели первую партию телок и нетелей – почти 380 голов. Сегодня тут содержится около 400 голов за счет появления первых телят уже на юргинской земле.

– В 2020 году поголовье животных еще увеличится за счет отела уже имеющихся нетелей и приобретения второй партии телок и нетелей абердин-ангусской породы. На ближайшую перспективу ООО «Согласие» планирует довести поголовье мясного скота, содержащееся на откормочной площадке в селе Лабино, до 2000 голов, – отметили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

СПРАВКА «КП»

Отметим, абердин-ангусская порода выведена в XIX веке в Шотландии, в горных районах с суровым климатом, путем скрещивания черного комолого (безрогого) скота графства Абердиншир и бурого – графства Ангус. Абердин-ангусская порода отличается нежностью, сочностью, «мраморностью» мяса, легкими отелами, высокой плодовитостью, устойчивой наследственностью и высокой приспосабливаемостью. Абердин-ангусская порода стала второй по распространённости в мире.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что гранты на развитие крестьянско-фермерских хозяйств в рамках программы «Агростартап» получили 8 жителей сельских районов Тюменской области. Об этом рассказал губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в Вагайский район.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восемь жителей сельских районов Тюменской области получили гранты в рамках программы «Агростартап»

Средства пойдут на развитие крестьянско-фермерских хозяйств (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU