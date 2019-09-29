2019-09-29T12:42:59+03:00
Экономика

Восемь жителей сельских районов Тюменской области получили гранты в рамках программы «Агростартап»

Средства пойдут на развитие крестьянско-фермерских хозяйств
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Восемь жителей сельских районов Тюменской области получили гранты в рамках программы «Агростартап»Восемь жителей сельских районов Тюменской области получили гранты в рамках программы «Агростартап»Фото: pixabay.com
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Гранты на развитие крестьянско-фермерских хозяйств в рамках программы «Агростартап» получили 8 жителей сельских районов Тюменской области. Об этом рассказал губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в Вагайский район.

По словам главы региона, программа «Агростартап» реализуется в регионе в рамках национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Первый этап конкурсного отбора заявок на получение грантов прошёл в Тюменской области в августе 2019. Заявки подали 35 жителей 12-ти районов области и Тюмени. Среди условий, которые предъявлялись к конкурсантам: создание рабочих мест, постоянное проживание на сельской территории, наличие собственных средств и бизнес-плана по развитию фермы и увеличению объёма сельхозпродукции.

Победителями стали 18 претендентов из 26-ти. Обязательное условие для финансовой поддержки – регистрация крестьянского хозяйства в течение 15-ти дней с момента подведения итогов конкурса.

- Справиться с этой задачей и заключить договоры на получение грантов сумели только восемь победителей. Они уже получили деньги. Общий объем финансирования программы «Агростартап» уже превысил 23,5 миллиона рублей, - отметил Александр Моор.

Среди участников – два хозяйства из Омутинского и Сладковского районов, по одному – из Абатского, Вагайского, Исетского и Тобольского районов. Все они должны создать на сельских территориях не менее 17 постоянных новых рабочих мест. Победители будут развивать мясное и молочное скотоводство, овцеводство. Фермеры уже начали закупать скот и сельскохозяйственную технику, сообщили в пресс-службе главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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