22 Май 2020 2020-05-22T13:12:50+03:00

На улице Федюнинского в Тюмени грузовик врезался в такси и перевернулся. Фото - "ЧС Тюмень".

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На улице Федюнинского в Тюмени сегодня, 22 мая, произошло ДТП. Здесь грузовик влетел в «Рено» службы такси.

– По предварительным данным, легковушка во время движения остановилась в среднем ряду. Водитель решила посмотреть, что произошло, и вышла из машины. В этот момент в такси врезался грузовик, от удара он опрокинулся, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В региональном департаменте здравоохранения также прокомментировали инцидент: «Вызов поступил в 9.49, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 9.52. Пациент оставлен на месте».

Фото - "ЧС Тюмень".

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что вчера в областном центре произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Виновник аварии ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

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ИСТОЧНИК KP.RU