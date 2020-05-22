На улице Федюнинского в Тюмени грузовик врезался в такси и перевернулся
На улице Федюнинского в Тюмени сегодня, 22 мая, произошло ДТП. Здесь грузовик влетел в «Рено» службы такси.
– По предварительным данным, легковушка во время движения остановилась в среднем ряду. Водитель решила посмотреть, что произошло, и вышла из машины. В этот момент в такси врезался грузовик, от удара он опрокинулся, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В региональном департаменте здравоохранения также прокомментировали инцидент: «Вызов поступил в 9.49, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 9.52. Пациент оставлен на месте».
Фото - "ЧС Тюмень".
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что вчера в областном центре произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Виновник аварии ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.
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ИСТОЧНИК KP.RU