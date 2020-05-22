2020-05-22T12:55:54+03:00
Происшествия

В Тюмени лихач на БМВ влетел в попавшие до этого в ДТП машины

К сожалению, без пострадавших не обошлось
Вадим Бегун
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В Тюмени лихач на «БМВ» влетел в попавшие до этого в ДТП машины.В Тюмени лихач на «БМВ» влетел в попавшие до этого в ДТП машины.
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В Тюмени накануне, 21 мая, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Виновник аварии ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

Дорожный инцидент случился на кольце улицы Пермякова и объездной дороги. Предварительно установлено, что сначала столкнулись «Лэнд-Ровер» и «Хендай-Солярис», пострадавших не было. Водители и пассажирка автомобилей вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения.

– Буквально через минуту в стоящие машины и участников ДТП врезался «БМВ». Травмы получили три человека, которые находились на дороге. В настоящий момент обстоятельства аварии устанавливаются, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что водитель немецкой иномарки – тоболяк, имеющий пятилетний водительский стаж. С начала этого года он 15 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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