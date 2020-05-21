2020-05-21T11:08:26+03:00
Недвижимость

Проектом второго транспортного кольца вокруг Тюмени займется институт

Организация должна выполнить инженерные изыскания
Вадим Бегун
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Проектом второго транспортного кольца вокруг Тюмени займется институт. Фото - pixabay.com.Проектом второго транспортного кольца вокруг Тюмени займется институт. Фото - pixabay.com.
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ОАО «Проектно-изыскательский институт Тюменьдорпроект» разработает проектную документацию строительства нескольких участков дороги второго транспортного кольца вокруг Тюмени. Компания предложила заявку в 91 миллион рублей (начальная цена контракта составляла более 165 миллионов).

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победитель лота выполнит инженерные изыскания, разработает проектную и рабочую документацию по строительству второго транспортного кольца.

Технический отчет по инженерным изысканиям компания должна подготовить к октябрю 2020 года, проектную и рабочую документацию первого и второго этапа строительства – до сентября 2021 года, третьего и четвертого этапа – до сентября 2022 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что проект касается участка от автомобильной дороги Тюмень – Боровский – Богандинский до федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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