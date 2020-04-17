На проект второго транспортного кольца Тюмени потратят десятки миллионов рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T14:16:20+03:00

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Объявлен конкурс на разработку проектной документации строительства участков дороги второго транспортного кольца вокруг Тюмени. На эти цели выделят 165 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на портале госзакупок, следует, что победителю лота предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию по строительству окружной автодороги Тюмени (второе транспортное кольцо).

Проект касается участка от автомобильной дороги Тюмень – Боровский – Богандинский до федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень.

Кроме того, работы коснутся объездной дороги в районе трассы Омск – Тюмень до Червишевского и Московского трактов. Здесь планируется построить крупную развязку. Реализация проекта рассчитана до 2022 года. Заявки на конкурс принимаются до 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU