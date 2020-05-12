12 Май 2020 2020-05-12T10:12:46+03:00

Из тюменского бюджета выделят крупную сумму для строительства дороги на Ямале. Фото - pixabay.com.

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В рамках государственной программы «Сотрудничество» из тюменского бюджета выделят один миллиард 341 миллион рублей. На эти деньги планируют построить участок автомобильной дороги, ведущей из Сургута в Салехард.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что работы будут вестись на участке дороги Надым – Салехард в Надымском районе (ЯНАО). Строительство на 1060 – 1076-м километрах трассы завершится в декабре 2022 года. Заказчиком является управление автомобильных дорог Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие вновь получило крупный контракт. На этот раз организации требуется провести реконструкцию участка автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск.

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ИСТОЧНИК KP.RU