2020-05-12T10:12:46+03:00
Недвижимость

Из тюменского бюджета выделят крупную сумму для строительства дороги на Ямале

Сейчас власти ищут подрядчика для выполнения работ
Вадим Бегун
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Из тюменского бюджета выделят крупную сумму для строительства дороги на Ямале. Фото - pixabay.com.Из тюменского бюджета выделят крупную сумму для строительства дороги на Ямале. Фото - pixabay.com.
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В рамках государственной программы «Сотрудничество» из тюменского бюджета выделят один миллиард 341 миллион рублей. На эти деньги планируют построить участок автомобильной дороги, ведущей из Сургута в Салехард.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что работы будут вестись на участке дороги Надым – Салехард в Надымском районе (ЯНАО). Строительство на 1060 – 1076-м километрах трассы завершится в декабре 2022 года. Заказчиком является управление автомобильных дорог Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие вновь получило крупный контракт. На этот раз организации требуется провести реконструкцию участка автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень – ЯлуторовскИшимОмск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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