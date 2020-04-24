В Тюмени перенесли мероприятия у памятника ликвидаторам радиационных аварий

24 Апр 2020 2020-04-24T13:07:33+03:00

В Тюмени перенесли торжества у памятника ликвидаторам радиационных аварий и катастроф. Фото - 2Гис.

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В Тюмени перенесли торжественные мероприятия у памятника ликвидаторам радиационных аварий и катастроф. Как известно, 26 апреля – в День памяти жертв радиационных аварий и катастроф – в Тюмени традиционно в сквере Мужества собираются ликвидаторы и их вдовы.

В настоящее время в регионе действует режим повышенной готовности. Именно поэтому совет ТОООИ Союз «Чернобыль» принял решение перенести проведение мероприятия на 9 ноября.

– В ноябре будет три события, связанных с Чернобыльской АЭС: 9 ноября 2013 года в сквере Мужества был открыт памятник тюменцам – ликвидаторам радиационных аварий и катастроф, 27 ноября 2019 года открыта комната Славы, а 30-го будет 34-я годовщина окончания строительства объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, – сообщил председатель совета тюменской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» Ирик Кадиров.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре отменили субботник, запланированный на 25 апреля. Местные жители должны были подготовить город к Празднику Весны и Труда и Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU