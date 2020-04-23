2020-04-23T14:31:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени из-за коронавируса отменили весенний субботник

Мероприятие было запланировано на 25 апреля
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени отменили весенний субботник. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени отменили весенний субботник. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени отменили субботник, запланированный на 25 апреля. Местные жители должны были подготовить город к Празднику Весны и Труда и Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

– Решение принято в связи с введением на территории областного центра режима повышенной готовности и приостановлением проведения любых массовых мероприятий с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, – отмечается в информации департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на осенний субботник, который прошел 5 октября прошлого года, пришли около пятидесяти тысяч горожан. Неравнодушные местные жители вышли на улицы областного центра, чтобы сделать их чище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти пятьдесят тысяч тюменцев вышли на городской субботник

В этом им помогла 41 единица спецтехники (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 апреля 2020 г.: число заболевших детей выросло до девяти
Тюменские выпускники остались без торжеств
В Тюмени из-за коронавируса отменили весенний субботник
Ярковской больнице подарили автомобиль
Сгорел автомобиль директора компании, дезинфицирующей тюменские дома
В Тюмени трехлетний малыш обжег рот, выпив уксус
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2020 года увеличилось на 22 человека
В Тюменской области отремонтировали один из участков региональной дороги
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Тюменскую область доставили полтора миллиона медицинских масок
Стало известно, когда на левом берегу Туры в Тюмени появится набережная
Более шести тысячам тюменцев доставили лекарства на дом
В Тюмени проходит онлайн-конференция о том, как приумножить сбережения в период пандемии
Коронавирус у тюменцев определят с помощью компьютерной томографии
Кладбища Тюмени закрыли для посещений
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса