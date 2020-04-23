В Тюмени из-за коронавируса отменили весенний субботник
В Тюмени отменили субботник, запланированный на 25 апреля. Местные жители должны были подготовить город к Празднику Весны и Труда и Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
– Решение принято в связи с введением на территории областного центра режима повышенной готовности и приостановлением проведения любых массовых мероприятий с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, – отмечается в информации департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на осенний субботник, который прошел 5 октября прошлого года, пришли около пятидесяти тысяч горожан. Неравнодушные местные жители вышли на улицы областного центра, чтобы сделать их чище.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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