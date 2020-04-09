В Тюмени вылечили трех человек, заразившихся коронавирусной инфекцией

9 Апр 2020 2020-04-09T18:36:42+03:00

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Трое тюменцев, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией, вылечились. Сегодня, 9 апреля, их выписали из областной инфекционной больницы: они не представляют для окружающих никакой опасности.

Все больные находились в состоянии легкой и средней степени тяжести, врачи наблюдали у них подъемы температуры. Чувствовали они себя в течение всего процесса наблюдения достаточно хорошо. После очередных анализов, которые повторно показали отрицательный результат на коронавирус, пациенты отправились домой.

– Они абсолютно безопасны для окружающих, поэтому им рекомендованы точно такие же меры предосторожности в виде самоизоляции, как и всем жителям Тюменской области, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что за прошедшие сутки в областном центре ухудшилось состояние двоих больных коронавирусом, находящихся в инфекционной больнице. На искусственной вентиляции легких теперь находятся пять пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU