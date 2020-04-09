2020-04-09T18:36:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени вылечили трех человек, заразившихся коронавирусной инфекцией

Они абсолютно безопасны для окружающих
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени вылечили трех человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Фото - pixabay.com.В Тюмени вылечили трех человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Трое тюменцев, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией, вылечились. Сегодня, 9 апреля, их выписали из областной инфекционной больницы: они не представляют для окружающих никакой опасности.

Все больные находились в состоянии легкой и средней степени тяжести, врачи наблюдали у них подъемы температуры. Чувствовали они себя в течение всего процесса наблюдения достаточно хорошо. После очередных анализов, которые повторно показали отрицательный результат на коронавирус, пациенты отправились домой.

– Они абсолютно безопасны для окружающих, поэтому им рекомендованы точно такие же меры предосторожности в виде самоизоляции, как и всем жителям Тюменской области, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что за прошедшие сутки в областном центре ухудшилось состояние двоих больных коронавирусом, находящихся в инфекционной больнице. На искусственной вентиляции легких теперь находятся пять пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 апреля 2020 г.: состояние двоих заболевших ухудшилось

Они подключены к аппаратам ИВЛ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские онкологи выполняют уникальные операция при раке молочной железы на ранней стадии
В Тюмени вылечили трех человек, заразившихся коронавирусной инфекцией
Единороссы предлагают поднять порог ипотечного займа, по которому можно получить «кредитные каникулы»
Бензовоз слетел в кювет на тюменской трассе
В Тюменской области инвалидность продлят автоматически
Тюменец заколол шилом собственного сына
Тюменским работникам вернули более 56 миллионов долгов по зарплате
Сергей Корепанов прокомментировал одну из ключевых поправок в Конституцию РФ
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
За нарушения в тюменском СИЗО привлекли к ответственности восемь начальников
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Тюменцам дали рекомендации по правильному питанию при самоизоляции
В Тюмени чиновник сел на шпагат, призывая заняться спортом во время самоизоляции
Тюменцев штрафуют за прогулки по городу
Коронавирус в Тюмени, новости на 9 апреля 2020 г.: в Тюмени откроют МФЦ на четыре дня
Тюменцы могут дистанционно забронировать почтовую ячейку
За год в Тюмени ввели более миллиона «квадратов» жилья
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
Имущество старейшего тюменского предприятия оценили в десятки миллионов рублей
Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу
Все прибывшие в Тюмень из Москвы «отсидят» двухнедельный карантин
В Рощино тюменка убежала от продавца, расплатившись за кофе купюрой из «Банка приколов»