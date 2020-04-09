Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 апреля 2020 г.: состояние двоих заболевших ухудшилось

За прошедшие сутки в Тюмени ухудшилось состояние еще двоих больных коронавирусом, находящихся в инфекционной больнице. Таким образом, на искусственной вентиляции легких теперь находятся пять пациентов. Об этом сегодня утром рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

– Это двое мужчин достаточно молодого возраста – 40 и 50 лет. В течение ночи у них ухудшилось состояние, на фоне коронавирусной инфекции у них развилась пневмония. Чтобы не рисковать их здоровьем, после консультации с федеральными медицинскими центрами они переведены на искусственную вентиляцию легких. Будем наблюдать. Всё необходимое для их лечения – оборудование и лекарства – у нас есть. В данном случае мы перестраховываемся, чтобы их состояние не стало критическим, – сказала замгубернатора.

Остальные 12 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии. Троих из них до конца дня планируют выписать. Напомним, всего в Тюменской области было зафиксировано 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Четверо пациентов уже выписаны. Всего в областной инфекционной больнице находятся 26 человек, включая граждан, которые контактировали с зараженными.

– Анализ ситуации показывает, что люди поступают к нам и получают положительное заключение на коронавирус из контактной группы, – добавила представитель областного правительства.

Также Ольга Кузнечевских обратила внимание на то, что на улицах Тюмени стало больше людей. В этой связи она призвала не расслабляться.

– Мы видим, что на улицах появилось достаточно большое количество людей, которые по неизвестным причинам либо гуляют, либо приступили к работе. Это недопустимо. Оставайтесь дома, следите за состоянием своего здоровья, измеряйте температуру. И при необходимости сразу вызывайте скорую помощь либо звоните врачу и консультируйтесь о своем здоровье. Пик заболевания не пройден. Не следует расслабляться. Понимаем, что подходит к концу только вторая неделя самоизоляции. Но только благодаря этому мы сегодня не имеем такой вспышки заболеваемости, как в других территориях. Это не значит, что мы ограждены от этого. Если будем относиться безответственно – получим эту вспышку, – предупредила заместитель губернатора.