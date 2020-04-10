2020-04-10T06:47:52+03:00
Общество

На части улицы Горького в Тюмени запретят стоянку

Автолюбителей просят соблюдать указания дорожных знаков
Вадим Бегун
Поделиться:
На части улицы Горького в Тюмени запретят стоянку. Фото - 2Гис.На части улицы Горького в Тюмени запретят стоянку. Фото - 2Гис.
Изменить размер текста:

На улице Максима Горького в Тюмени с сегодняшнего дня, 10 апреля, вводятся ограничения в районе домов № 44/2 и 44/3. Это сделано в целях обеспечения безопасности пешеходов и упорядочения парковки транспортных средств.

– Места, запрещающие стоянку и остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками «Зона с ограничением стоянки» и «Работает эвакуатор», – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве попросили пользователей автомобильных дорог соблюдать указания дорожных знаков и правила дорожного движения.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре введут ограничение движения по левой стороне дороги в районе дома № 73 на Осипенко. Мера вступит в силу с 11 апреля в целях повышения пропускной способности этой улицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко

Водителям нужно обращать внимание на дорожные знаки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24