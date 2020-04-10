На части улицы Горького в Тюмени запретят стоянку

10 Апр 2020 2020-04-10T06:47:52+03:00

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На улице Максима Горького в Тюмени с сегодняшнего дня, 10 апреля, вводятся ограничения в районе домов № 44/2 и 44/3. Это сделано в целях обеспечения безопасности пешеходов и упорядочения парковки транспортных средств.

– Места, запрещающие стоянку и остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками «Зона с ограничением стоянки» и «Работает эвакуатор», – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве попросили пользователей автомобильных дорог соблюдать указания дорожных знаков и правила дорожного движения.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре введут ограничение движения по левой стороне дороги в районе дома № 73 на Осипенко. Мера вступит в силу с 11 апреля в целях повышения пропускной способности этой улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU