2020-03-17T07:02:50+03:00
Общество

В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко

Водителям нужно обращать внимание на дорожные знаки
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко. Фото - пресс-служба администрации Тюмени.В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко. Фото - пресс-служба администрации Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени введут ограничения по левой стороне дороги в районе дома № 73 на Осипенко. Мера вступит в силу с 11 апреля в целях повышения пропускной способности этой улицы.

– Места, запрещающие стоянку и остановку, обозначат дополнительными дорожными знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве автомобилистов попросили водителей обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре будет прекращено движение транспорта по автодороге на улице Свободы на участке от улицы Затюменской до Казанской. Ограничение вводится на период с 27 марта до 18 августа 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одну из улиц Тюмени перекроют почти на полгода

Водителям показали пути объезда (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самый удачливый тюменский рыбак выловил более двух килограммов рыбы на чемпионате города
В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко
Тюменцам рассказали, что появится на озелененной территории на улице Вьюжной
Погода на 17 марта в Тюмени: сильный снег с самого утра
Студенты Тюменского медуниверситета перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
Тюменцам рекомендуют мыть руки после использования «налички»
Предлагала мёд: в Тюменской области поймали цыганку, обворовывавшую пенсионеров
Тюменцы доказали, что счастье – это состояние души
Тюменка, истекающая кровью, прибежала на станцию скорой помощи
Куда звонить в Тюмени по вопросам профилактики коронавируса?
Жестокое убийство в Тюмени: мужчина зарезал пару в квартире на улице Широтной
В Тюмени студенты аграрного университета учатся дистанционно
Тюменцы, проживающие в районах Утешево и Комарово, пойдут по новым тротуарам
В Тюмени из окна 11-го этажа выпала 13-летняя девочка
В тюменском депздраве сообщили о состоянии пациента с коронавирусом
Еще один тюменский вуз перейдет на дистанционное обучение в связи с коронавирусом
В Тюмени продают имущество банка-банкрота на миллиард рублей
В страшном ДТП погибла тюменка, отмечавшая накануне день рождения
В Конституции закрепят право россиян на жизнь без войны
В Тюмени отменили градостроительный форум из-за коронавируса
В одном из тюменских дворов высадят кусты кизильника, спиреи и декоративные яблони
Трагедия на тюменской трассе: в ДТП погибла беременная мать двух малышей
На улице Мельникайте в Тюмени реализуют необычный проект
В Тюмени таксист «заработал» 60 тысяч рублей за один вызов