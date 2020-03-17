17 Март 2020 2020-03-17T07:02:50+03:00

В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко. Фото - пресс-служба администрации Тюмени.

Водителям нужно обращать внимание на дорожные знаки

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В Тюмени введут ограничения по левой стороне дороги в районе дома № 73 на Осипенко. Мера вступит в силу с 11 апреля в целях повышения пропускной способности этой улицы.

– Места, запрещающие стоянку и остановку, обозначат дополнительными дорожными знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве автомобилистов попросили водителей обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре будет прекращено движение транспорта по автодороге на улице Свободы на участке от улицы Затюменской до Казанской. Ограничение вводится на период с 27 марта до 18 августа 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU