2020-04-07T08:54:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу

По ним можно заказать продукты и сообщить о нарушении со стороны работодателя
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу. Фото - pixabay.com.Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменцам напомнили номера всех горячих линий по коронавирусу. Таким образом, местные жители могут дистанционно заказать еду или пожаловаться на нерадивого работодателя.

– Если вы вернулись из-за границы, срочно звоните по номеру 8-800-234-35-22. Если ваши соседи вернулись и не соблюдают режим самоизоляции, сообщите об этом. Нужно заказать продукты? Звоните сюда: 8-800-200-34-11. Это круглосуточная горячая линия по доставке продуктов для лиц старше 65 лет и маломобильных граждан, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Позвонив на горячую линию департамента здравоохранения Тюменской области по номерам телефонов 8 (3452) 68-45-65 и 8-800-250-30-91, можно не только узнать, как оформить больничный, но и переговорить с лечащим врачом или заказать льготные лекарства. Если же вы испытываете психологические трудности в связи со сложившейся ситуацией, звоните: 8-800-201-41-41. Это номер телефона консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек. 8-800-302-26-70 – это горячая линия Роспотребнадзора.

Но номеру 426-011 (департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области) вам разъяснят, должно ли работать предприятие, где вы трудитесь. А если вы посчитаете, что ваши трудовые права нарушены, например работодатель вынуждает написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, позвоните по телефону 500-915 или обратитесь сюда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области заработала единая горячая линия по коронавирусу

Жителей региона проконсультируют специалисты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи тюменской больницы спасли мужчину с пулей в сердце
Пожилым тюменцам выплатят пособия по листку нетрудоспособности
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 73 пожара
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
Сегодня вечером тюменцы смогут увидеть суперлуние
Ялуторовчанин порезал любимую, которой не было дома два дня
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
В Заводоуковске знакомый чуть не задушил женщину, угрожая расправой
В Тюмени пациента избавили от головных болей, заведя через нос хирургические инструменты
Мужчина с ружьем в руках разгуливал по тюменскому селу
Погода на 7 апреля в Тюмени: в праздник Благовещенья целый день будет идти мелкий снег
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года составляет семь человек
Родители 15 минут боролись за жизнь ребенка, подавившегося курагой
Тюменские школы вышли на учебу дистанционно
Водитель легковушки погиб в ДТП на тюменской трассе
О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ
На гендиректора тюменской компании завели уголовное дело за невыплату зарплаты работникам
С пожилой тюменской пары взыскали долг по коммуналке в двойном размере
Тюменцы получат данные исследований об общественных реакциях на ситуацию с коронавирусом
Волонтеры в поиске нарушающих карантин тюменцев проходят по четыре километра
Для тюменцев закрыли вход в организации соцобслуживания
Пожилые тюменцы получат пенсию дома досрочно
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Нерабочая неделя в Тюмени: стало известно, как будет работать транспорт с 6 по 30 апреля 2020 года
В Тюмени третий день ищут 13-летнего мальчика