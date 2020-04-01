В Тюменской области заработала единая горячая линия по коронавирусу
В Тюменской области начала действовать единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Специалисты проконсультируют жителей региона, желающих узнать о мерах профилактики и медицинской помощи.
Здесь же принимают заявки от граждан, вернувшихся из-за границы. При необходимости оператор соединит со специалистами регионального департамента потребительного рынка и туризма.
Кроме того, ответят на вопросы о защите прав предпринимателей и работников, о работе различных сфер бизнеса. Позвонив по телефону, можно узнать порядок постановки на учет в качестве безработных, правилах назначения и выплаты пособий по безработице.
Одновременно можно получить комментарий специалиста департамент труда и занятости населения либо центра занятости населения вопросы.
Номер единого телефона по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22.
Номера телефонов горячих линий, отвечающих на вопросы по COVID-19, по-прежнему работают.
ИСТОЧНИК KP.RU