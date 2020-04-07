Сегодня вечером тюменцы смогут увидеть суперлуние

7 Апр 2020 2020-04-07T08:49:04+03:00

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В ночь на 8 апреля у тюменцев есть возможность увидеть суперлуние. Астроном-любитель Виталий Угренинов отметил, что это явление можно будет наблюдать при ясной погоде.

– Суперлуние – это полнолуние в момент перигея – ближайшей к Земле точке лунной орбиты. Луна выглядит больше и ярче, чем обычно. 7 апреля – самый близкий перигей в 2020 году. То, что он совпал с полнолунием, делает ситуацию еще интереснее, – заявил Виталий Угренинов.

Астроном-любитель призвал местных жителей наблюдать близкую Луну, которая будет видна уже сегодня с 19.00, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам выдастся возможность наблюдать на небе международную космическую станцию. Период видимости МКС продлился до 4 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU