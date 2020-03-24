2020-03-24T09:18:41+03:00
Общество

Тюменцы увидят космическую станцию в ночном небе

Пролет ожидается в 20.45
Вадим Бегун
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Тюменцы увидят космическую станцию в ночном небе. Фото - pixabay.com.Тюменцы увидят космическую станцию в ночном небе. Фото - pixabay.com.
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Тюменцам выдастся возможность наблюдать на небе Международную космическую станцию. Период видимости МКС продлится до 4 апреля.

– Космическая станция будет видна, как яркая звезда, которая после захода Солнца с 20 марта по 4 апреля пролетает с запада на восток. Точное время можно узнать в специальном мобильном приложении МКС Детектор, – сообщил астроном-любитель Виталий Угренинов.

Так, стало известно, что сегодня, 24 марта, сегодня пролет ожидается в 20.45, передает "МегаТюмень".

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в 2019 году Международную космическую станцию тюменцы наблюдали на небе с 29 сентября до 4 октября. По словам активиста регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации «Тюмень-Космопоиск» Виталия Угренинова, пролёты станции можно увидеть только при ясной погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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