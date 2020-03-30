2020-03-30T10:49:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Более двух тысяч пожилых тюменцев нарушили режим самоизоляции

Пенсионеры, несмотря на предупреждения, разъезжают на общественном транспорте
Вадим Бегун
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Более двух тысяч пожилых тюменцев нарушили режим самоизоляции.Более двух тысяч пожилых тюменцев нарушили режим самоизоляции.Фото: Вадим Бегун
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В минувшую субботу, 28 марта, более семи тысяч пенсионеров пытались проехать в автобусах – это порядка 16 тысяч поездок. Из них лица 65+, которых определили в первую группу риска заражения коронавирусной инфекцией, совершили 2 026 поездок.

– В воскресенье поездок зафиксировано значительно меньше: 877 пожилых тюменцев старше 65 лет воспользовались услугами общественного транспорта. Самое большое количество поездок отмечено в пятницу, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве уточнили, что 27 марта 19 921 пенсионер совершил 54 235 поездок. Из них воспользовались льготным проездом 4 050 граждан в возрасте 65+, было зафиксировано 13 510 поездок.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с сегодняшнего дня, 30 марта, пожилым тюменцам при нарушении режима самоизоляции будут блокировать транспортные карты. Глава города Тюмени Руслан Кухарук подсказал горожанам, что карантин можно «пересидеть» в своей загородной недвижимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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