Руслан Кухарук посоветовал тюменцам переждать карантин на даче

Глава города Тюмени Руслан Кухарук подсказал горожанам, что карантин можно «пересидеть» в своей загородной недвижимости. Также он рассказал о ситуации по транспортным картам. Ранее губернатор Тюменской области предложил их блокировать, если человек старше 65 лет или страдающий хроническими заболеваниями решит нарушить режим самоизоляции и проехаться на общественном транспорте.

– Есть возможность в субботу и воскресенье уехать на дачу и провести время карантина там. Поставлена задача – при нарушении режима самоизоляции блокировать транспортные карты. Меры вводятся с 30 марта, – сообщил градоначальник во время эфира оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Кроме того, мэр заявил, что перед управляющими компаниями поставлена задача ежедневно обрабатывать многоквартирные дома средствами дезинфекции. В случае дефицита таких средств ими будут обеспечивать централизованно.

– Тюменцы всегда ответственно подходили к задачам, которые стояли перед страной, и в ситуации с самоизоляцией мы тоже должны проявить сознательность, – резюмировал градоначальник.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре управляющим компаниям рекомендовали провести мероприятия по организации безопасного пребывания граждан в местах общего пользования домов. Уже сегодня сотрудники убирают подъезды с помощью дезинфицирующих средств.

Чистыми должны быть и полы, подоконники, двери и стены. Особое внимание необходимо уделить кнопкам вызова и управления лифтом, дверным ручкам, поручням, перилам лестниц. Все эти объекты могут стать источниками передачи вируса.

Ситуация с транспортными картами для пенсионеров / мэр Тюмени Руслан Кухарук.

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