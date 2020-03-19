2020-03-19T13:43:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменские УК дезинфицируют кнопки вызова лифта и поручни в подъездах

Объектам, которые могут стать источниками передачи вируса
Вадим Бегун
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Тюменские УК дезинфицируют кнопки вызова лифта и поручни в подъездах. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.Тюменские УК дезинфицируют кнопки вызова лифта и поручни в подъездах. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.
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В Тюмени управляющим компаниям рекомендовали провести мероприятия по организации безопасного пребывания граждан в местах общего пользования домов. Уже сегодня сотрудники убирают подъезды с помощью дезинфицирующих средств.

– По поручению губернатора региона Александра Моора с сегодняшнего дня УК приступили к комплексной дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, специализированными хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами необходимо обрабатывать тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, – сообщила главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

Также она отметила, что чистыми должны быть и полы, подоконники, двери и стены. Особое внимание необходимо уделить кнопкам вызова и управления лифтом, дверным ручкам, поручням, перилам лестниц. Все эти объекты могут стать источниками передачи вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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