Правительство о коронавирусе: тюменцам предлагают ознакомиться с указом президента, документами и рекомендациями

28 Март 2020 2020-03-28T14:38:42+03:00

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Знакомим с документами, действующими рекомендациями от уполномоченных федеральных органов государственной власти, с их официальными разъяснениями – все, что касается действия режима повышенной готовности в Тюменской области и нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля – в этом материале.

25 марта 2020 года президент России Владимир Путин принял указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Основная цель указа президента и введения всех ограничительных мер — сохранение жизней и здоровья граждан.

В связи со вступившим в силу указом президента в этот же день были даны разъяснения и рекомендации Минтруда для работников и работодателей.

В Тюменской области постановлением правительства с 17 марта введен режим повышенной готовности. 27 марта губернатор Тюменской области Александр Моор дополнил текст постановления, изменения были внесены в документ.

Также напомним, что департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области готов ответить на вопросы. Часто задаваемые вопросы вы можете прочесть по ссылке.

Если же остались вопросы после просмотра документов, разъяснений и типовых ответов, можно позвонить по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8 800-302-26-70, либо обратиться на электронную почту департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области: lp-to@72to.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU