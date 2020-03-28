2020-03-28T13:49:02+03:00
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Тюменцы могут пожаловаться на работодателя за невыполнение указа президента о нерабочей неделе

Работодателей ждет материальная ответственность за нарушение трудового законодательства
Ирина Ромашкина
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Госинспекция по труду и Роспотребнадзор проследит, чтобы дни с 28 марта по 5 апреля были нерабочими. Фото: pixabay.comГосинспекция по труду и Роспотребнадзор проследит, чтобы дни с 28 марта по 5 апреля были нерабочими. Фото: pixabay.com
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Жителей Тюменской области призвали обращаться в надзорные службы, если работодатель вынуждает сотрудников писать заявление на отпуск без сохранения заработной платы.

Таким образом, ваши трудовые права нарушены и вы вправе подать жалобу в Госинспекцию по труду на сайте. Жалобу за невыполнение указа президента о нерабочей неделе примет Роспотребнадзор.

Оперштаб по Тюменской области сообщает, что за нарушение требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 статьи 5.27 статьи и статьей 5.27.1 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В случае административного нарушения с должностных лиц могут взыскать от 1000 до 5000 рублей, с индивидуальных предпринимателей от 1000 до 5000 рублей, с юридических лиц от 30000 до 50000 рублей.

Если же окажется, что ранее нарушитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, штраф возрастает для должностных лиц от 10000 до 20000 рублей либо дисквалификация от одного до трех лет, для ИП от 10000 до 20000 рублей, на юрлиц от 50000 до 70000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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