2020-03-26T12:54:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени. Новости на 26 марта 2020 года: из тюменского санатория выписали людей, находившихся на карантине

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 26 марта 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
Из тюменского санатория выписали людей, находившихся на карантине. Скриншот из видео оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.Из тюменского санатория выписали людей, находившихся на карантине. Скриншот из видео оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 26 марта 2020 года. Так, стало известно, что из обсервационного госпиталя на базе лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» выписали 20 человек. Теперь все они могут вернуться к нормальной жизни.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, признаков инфекции за период карантина у выписавшихся не выявили: они здоровы и могут вернуться к нормальной жизни.

Ранее заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских сообщала, что санаторий «Градостроитель» – это единственная обсервационная зона в Тюменской области. Также она рассказала о состоянии двоих заболевших тюменцев, которые находятся в инфекционной больнице. Выяснилось, что один из них стабильно тяжелый, второй больной – в хорошем состоянии, температура у него нормальная. Оба размещены в изолированных боксах.

Из тюменского санатория выписали контактировавших с заболевшими коронавирусом людей..Вадим Бегун

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Тюмени. Новости на 25 марта 2020 года: заболевший коронавирусом тюменец находится в стабильно тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 25 марта 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк впервые открыл доступ к своей Виртуальной школе
«Водитель в шоке»: в Тюмени в машину с беременной женщиной и малышкой влетело другое авто
Тюменец нарубил берез на 230 тысяч рублей
«Дорожная лаборатория» будет курсировать по улицам Тюмени
«Единая Россия» сократит расходы на выборы
Коронавирус в Тюмени. Новости на 26 марта 2020 года: из тюменского санатория выписали людей, находившихся на карантине
Абоненты МегаФона скупают гаджеты
На тюменской трассе задержали мужчину, который вез в чемодане 50 килограммов наркотиков
Тюменский бизнес-омбудсмен: снижение страховых взносов в 2020 году поможет предпринимателям
В Тюмени спасатели за полчаса потушили горящую кровлю дома
Хотел на пенсию пораньше: тюменцу не засчитали 18-летний трудовой стаж
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Кровавая резня ножом: в Тюменской области мужчина зарезал брата и ранил двух человек
Тюменские хирурги отрезали язык пациенту с раком
«Почти домашняя обстановка»: в тобольском роддоме завершается капитальный ремонт
В Тобольске пожарные спасли косулю, застрявшую в заборе
В Тюмени прокуратура нашла пыльный детский сад
В Тюмени скончался экс-глава региона
Северянин вез наркотики в банках из-под детского питания по тюменской трассе
«Весенние» вопросы обсудили тюменские чиновники
В Тюмени выпивший гость сильно избил хозяина квартиры
На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры
Погода на 26 марта в Тюмени: курс на потепление
Депутат гордумы назначен врио ректора ТюмГУ
В строящемся аэропорту Тобольска приземлился самолет без пассажиров
Россияне назвали самые важные поправки в Конституцию
МТС разработала онлайн-интенсивы для подготовки школьников к ЕГЭ