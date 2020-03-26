Коронавирус в Тюмени. Новости на 26 марта 2020 года: из тюменского санатория выписали людей, находившихся на карантине

26 Март 2020 2020-03-26T12:54:26+03:00

Из тюменского санатория выписали людей, находившихся на карантине. Скриншот из видео оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 26 марта 2020 года

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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 26 марта 2020 года. Так, стало известно, что из обсервационного госпиталя на базе лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» выписали 20 человек. Теперь все они могут вернуться к нормальной жизни.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, признаков инфекции за период карантина у выписавшихся не выявили: они здоровы и могут вернуться к нормальной жизни.

Ранее заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских сообщала, что санаторий «Градостроитель» – это единственная обсервационная зона в Тюменской области. Также она рассказала о состоянии двоих заболевших тюменцев, которые находятся в инфекционной больнице. Выяснилось, что один из них стабильно тяжелый, второй больной – в хорошем состоянии, температура у него нормальная. Оба размещены в изолированных боксах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/768883" frameborder="0"></iframe> Из тюменского санатория выписали контактировавших с заболевшими коронавирусом людей..Вадим Бегун

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