Коронавирус в Тюмени. Новости на 26 марта 2020 года: из тюменского санатория выписали людей, находившихся на карантине
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 26 марта 2020 года. Так, стало известно, что из обсервационного госпиталя на базе лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» выписали 20 человек. Теперь все они могут вернуться к нормальной жизни.
По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, признаков инфекции за период карантина у выписавшихся не выявили: они здоровы и могут вернуться к нормальной жизни.
Ранее заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских сообщала, что санаторий «Градостроитель» – это единственная обсервационная зона в Тюменской области. Также она рассказала о состоянии двоих заболевших тюменцев, которые находятся в инфекционной больнице. Выяснилось, что один из них стабильно тяжелый, второй больной – в хорошем состоянии, температура у него нормальная. Оба размещены в изолированных боксах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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