26 Март 2020 2020-03-26T10:35:08+03:00

В Тобольске пожарные спасли косулю, застрявшую в заборе. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тобольске накануне, 25 марта, спасатели ТОСЭР и пожарные спасли косулю, которая застряла в металлическом заборе. Инцидент произошел в подгорной части города в районе школы № 15.

Выехавшие на место происшествия сотрудники Тобольского поискового спасательного отряда обнаружили зажатого между металлическими прутьями самца косули. Испуганное животное извлекали из железного плена с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

– После спасения косулю отвезли в ветеринарную клинику. Там ей обработали раны и оказали всю необходимую помощь. Сейчас животное находится на передержке на частном подворье, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в прошлые выходные спасатели также выезжали на подобный случай: в аналогичной ситуации в беду попала самка косули, которая сейчас также находится под присмотром специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU