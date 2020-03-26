В Тобольске пожарные спасли косулю, застрявшую в заборе
В Тобольске накануне, 25 марта, спасатели ТОСЭР и пожарные спасли косулю, которая застряла в металлическом заборе. Инцидент произошел в подгорной части города в районе школы № 15.
Выехавшие на место происшествия сотрудники Тобольского поискового спасательного отряда обнаружили зажатого между металлическими прутьями самца косули. Испуганное животное извлекали из железного плена с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования.
– После спасения косулю отвезли в ветеринарную клинику. Там ей обработали раны и оказали всю необходимую помощь. Сейчас животное находится на передержке на частном подворье, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в прошлые выходные спасатели также выезжали на подобный случай: в аналогичной ситуации в беду попала самка косули, которая сейчас также находится под присмотром специалистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU