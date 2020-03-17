2020-03-17T15:40:52+03:00
Дом. Семья

В Тобольске спасатели помогли косуле, которая застряла в заборе

Животное доставили в ветеринарную клинику
Вадим Бегун
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В Тобольске спасатели помогли косуле, которая застряла в заборе. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тобольске спасатели помогли косуле, которая застряла в заборе. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тобольске спасатели вызволили из железного плена косулю. Сообщение о том, что животное застряло в заборе, сотрудники Тобольского поисково-спасательного отряда ТОСЭР получили в девятом часу утра в субботу, 14 марта.

Жители частного дома в переулке Новый, которые позвонили в экстренную службу, обнаружили лесную гостью в огороде. Косуля застряла ногой в заборе, попытки людей самостоятельно помочь животному не принесли результата.

– Спасатели сработали оперативно, при помощи аварийно-спасательного инструмента вызволили пленницу из металлической западни. Косулю доставили в ближайшую ветеринарную клинику, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в медицинском учреждении пушистому пациенту оказали необходимую помощь, установив, что спасенная представительница семейства оленевых стельных. После этого животное поместили на передержку в лесничество в пригород Тобольска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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