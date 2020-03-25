2020-03-25T20:06:29+03:00
Общество

Депутат гордумы назначен врио ректора ТюмГУ

Иван Романчук является автором свыше ста научных и учебно-методических работ
Вадим Бегун
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Депутат гордумы стал врио ректора ТюмГУ. Фото - управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.Депутат гордумы стал врио ректора ТюмГУ. Фото - управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
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В Тюменском государственном университете назначен временно исполняющий обязанности ректора. Им стал директор Института государства и права, проректор вуза Иван Романчук. Приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, Иван Сергеевич – выпускник Тюменского юридического университета МВД России по специальности «Юриспруденция». Учился в Санкт-Петербургском университете МВД России (адъюнктура). Успешно защитил кандидатскую диссертацию с присуждением ученой степени кандидата юридических наук. В 2009 году ему присвоили ученое звание доцента по кафедре теории и истории государства и права.

С 2006 года Романчук работает в Тюменском государственном университете. Является депутатом Тюменской городской думы. Автор свыше 100 научных и учебно-методических работ.

Стоит отметить, что окончательное утверждение кандидатуры на пост ректора состоится после решения наблюдательного совета университета.

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Соответствующий указ уже появился на сайте правительства России (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Депутат гордумы назначен врио ректора ТюмГУ
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