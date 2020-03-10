В Тюмени трое суток искали пропавшего подростка

10 Март 2020 2020-03-10T10:44:08+03:00

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В Тюмени несколько дней искали пропавшего 13-летнего подростка. Амир Неустоев вышел из дома еще 6 марта и пропал.

В настоящий момент поиски мальчика завершены. Школьника нашли живым. Об этом накануне, 9 марта, сообщили волонтеры в группе «Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». О причинах исчезновения несовершеннолетнего ничего не известно.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в 2019 году тюменские правоохранители нашли 178 человек, объявленных в розыск. Это почти в два раза больше, чем в позапрошлом году.

Абсолютное большинство пропавших устанавливается органами внутренних дел во взаимодействии с общественными организациями и волонтерами. Многих людей даже не приходится объявлять в розыск, их находят в течение первых десяти суток с момента исчезновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU