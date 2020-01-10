2020-01-10T12:47:14+03:00
Общество

Почти две сотни пропавших найдены в Тюменской области за прошлый год

Все эти люди были объявлены в розыск
Вадим Бегун
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Почти две сотни пропавших найдены в Тюменской области за прошлый год. Фото - pixabay.com.Почти две сотни пропавших найдены в Тюменской области за прошлый год. Фото - pixabay.com.
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В 2019 году тюменские правоохранители нашли 178 человек, объявленных в розыск. Это почти в два раза больше, чем в позапрошлом году.

– В прошлом году количество не разысканных без вести пропавших лиц на территории региона сократилось на 9,3 процента. Установлено местонахождение 178 лиц, объявленных в розыск, в 2018 году найдено девяносто, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации ведомства, абсолютное большинство пропавших устанавливается органами внутренних дел во взаимодействии с общественными организациями и волонтерами. Многих людей даже не приходится объявлять в розыск, их находят в течение первых десяти суток с момента исчезновения.

По мнению прокуроров, положительных результатов удалось достичь благодаря принимаемому комплексу мер, которые направлены на активизацию деятельности органов правоохраны в этой сфере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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