10 Март 2020 2020-03-10T07:43:23+03:00

Тобольская компания задолжала работникам почти пять миллионов рублей. Фото: Вадим Бегун

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В Тобольске выплачена задолженность по оплате труда в сумме более 4,5 миллионов рублей. Таков итог проверки исполнения трудового законодательства в ООО «Петроснабторг» межрайонной прокуратурой.

– Установлено, что организация не выплатила работникам заработную плату за декабрь 2019-го и январь 2020 года более 4,5 миллионов рублей, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что межрайонный прокурор внес в адрес генерального директора предприятия представление. Кроме того, в отношении него и юридического лица возбудили административные дела.

В интересах работников в суд были направлены заявления о взыскании невыплаченной заработной платы. В результате комплекса принятых мер реагирования долги погашены в полном объеме.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области выплачена задолженность по оплате труда в сумме более пяти миллионов рублей. В АО «Специализированное строительное управление – 6» были выявлены нарушения трудового законодательства.

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В настоящий момент задолженность полностью погашена (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU