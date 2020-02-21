Тюменская прокуратура добилась выплаты миллионных долгов по зарплате

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:17:01+03:00

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В Тюменской области выплачена задолженность по оплате труда в сумме более пяти миллионов рублей. В АО «Специализированное строительное управление – 6» были выявлены нарушения трудового законодательства.

– Установлено, что организация не выплатила сотрудникам заработную плату за декабрь 2019 года и первую половину января 2020-го. Общая сумма задолженности – более пяти миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в этой связи первый заместитель прокурора области официально объявил директору акционерного общества предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Мужчине разъяснили, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или к уголовной ответственности.

Таким образом, благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по оплате труда на предприятии была полностью погашена.

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ИСТОЧНИК KP.RU