2020-03-02T11:26:34+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор выяснил источник радиации в грузовике, который колесил по Тюмени

Здоровью местных жителей, к счастью, ничего не угрожает
Вадим Бегун
Поделиться:
Роспотребнадзор выяснил источник радиации в грузовике, который колесил по Тюмени. Фото - pixabay.com.Роспотребнадзор выяснил источник радиации в грузовике, который колесил по Тюмени. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени провели замеры мощности дозы и спектрального состава гамма-излучения на поверхности автомобиля, который находится в распоряжении ООО «Утилитсервис». Проверка по факту обнаружения радиации на грузовике проводится межрайонной природоохранной прокуратурой.

– По результатам измерений определен вид радиоизотопа – технеций 99м. Он используется для проведения медицинских лечебно-диагностических процедур, период полураспада изотопа составляет шесть часов. С момента обнаружения превышения уровня излучения уровень мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, как и предполагалось, снизился до значений гамма-фона, характерного для города, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

По информации ведомства, сейчас мусоровоз и находящиеся в нем отходы не представляют радиационной опасности для здоровья населения, персонала и окружающей среды. Отходы могут направить на размещение на полигоне ТКО. Такое решение будет принимать Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на местном мусоросортировочном заводе 28 февраля оборудование зафиксировало превышение предельно допустимых норм радиации в содержимом одного из въезжающих мусоровозов. Сотрудники предприятия сразу же проинформировали об этом уполномоченные государственные службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузовик с превышением норм радиации ездил по Тюмени

Сейчас на мусоросортировочном заводе работают специалисты Роспотребнадзора (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец переплатил почти 70 тысяч за коммунальные услуги
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»
Пропавшего тюменского подростка нашли в Татарстане
Глава Тюменской облдумы высказался об уважении к людям труда
В Заводоуковске соседка насмерть сбила пожилого мужчину
Тюменскую школьницу срочно доставили в больницу с кровавой рвотой
Роспотребнадзор выяснил источник радиации в грузовике, который колесил по Тюмени
В туалете тюменского ТРЦ нашли четыре пистолета
Светлана Ярославова прокомментировала поправку в Конституцию о запрете на отчуждение земель
Не мог передвигаться: в тюменскую больницу попал мужчина с онемевшими ногами
Пьяный тюменец спровоцировал массовую аварию на Широтной
Николай Брыкин выступил на сессии ОБСЕ в защиту исторической памяти
Елена Кашкарова: «Поправка о детях отражает приоритеты развития страны»
Тоболяк похитил у своих сестер золотые украшения
В Ишиме работники пожаловались прокурорам на руководство компании
Тюменцев накормят полевой кухней с кашей и чаем
Несколько тюменских остановок получили новые названия
Погода на 2 марта в Тюмени: в ожидании тепла
Тюменские школьники увлеклись изучением немецкого языка
Тюменский депутат Елена Кашкарова уверена, что россияне поддержат поправку в Конституцию по детям