2 Март 2020 2020-03-02T11:26:34+03:00

Роспотребнадзор выяснил источник радиации в грузовике, который колесил по Тюмени. Фото - pixabay.com.

Здоровью местных жителей, к счастью, ничего не угрожает

Изменить размер текста: A A

В Тюмени провели замеры мощности дозы и спектрального состава гамма-излучения на поверхности автомобиля, который находится в распоряжении ООО «Утилитсервис». Проверка по факту обнаружения радиации на грузовике проводится межрайонной природоохранной прокуратурой.

– По результатам измерений определен вид радиоизотопа – технеций 99м. Он используется для проведения медицинских лечебно-диагностических процедур, период полураспада изотопа составляет шесть часов. С момента обнаружения превышения уровня излучения уровень мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, как и предполагалось, снизился до значений гамма-фона, характерного для города, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

По информации ведомства, сейчас мусоровоз и находящиеся в нем отходы не представляют радиационной опасности для здоровья населения, персонала и окружающей среды. Отходы могут направить на размещение на полигоне ТКО. Такое решение будет принимать Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на местном мусоросортировочном заводе 28 февраля оборудование зафиксировало превышение предельно допустимых норм радиации в содержимом одного из въезжающих мусоровозов. Сотрудники предприятия сразу же проинформировали об этом уполномоченные государственные службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузовик с превышением норм радиации ездил по Тюмени

Сейчас на мусоросортировочном заводе работают специалисты Роспотребнадзора (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU