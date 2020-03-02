Роспотребнадзор выяснил источник радиации в грузовике, который колесил по Тюмени
В Тюмени провели замеры мощности дозы и спектрального состава гамма-излучения на поверхности автомобиля, который находится в распоряжении ООО «Утилитсервис». Проверка по факту обнаружения радиации на грузовике проводится межрайонной природоохранной прокуратурой.
– По результатам измерений определен вид радиоизотопа – технеций 99м. Он используется для проведения медицинских лечебно-диагностических процедур, период полураспада изотопа составляет шесть часов. С момента обнаружения превышения уровня излучения уровень мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, как и предполагалось, снизился до значений гамма-фона, характерного для города, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.
По информации ведомства, сейчас мусоровоз и находящиеся в нем отходы не представляют радиационной опасности для здоровья населения, персонала и окружающей среды. Отходы могут направить на размещение на полигоне ТКО. Такое решение будет принимать Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на местном мусоросортировочном заводе 28 февраля оборудование зафиксировало превышение предельно допустимых норм радиации в содержимом одного из въезжающих мусоровозов. Сотрудники предприятия сразу же проинформировали об этом уполномоченные государственные службы.
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