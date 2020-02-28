2020-02-28T15:11:19+03:00
Происшествия

Грузовик с превышением норм радиации ездил по Тюмени

Сейчас на мусоросортировочном заводе работают специалисты Роспотребнадзора
Вадим Бегун
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Грузовик с превышением норм радиации ездил по Тюмени. Фото - pixabay.com.Грузовик с превышением норм радиации ездил по Тюмени. Фото - pixabay.com.
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На тюменском мусоросортировочном заводе сегодня, 28 февраля, оборудование зафиксировало превышение предельно допустимых норм радиации в содержимом одного из въезжающих мусоровозов. Сотрудники предприятия сразу же проинформировали об этом уполномоченные государственные службы.

– Службам оказывается необходимое содействие, ситуация находится на контроле специалистов отдела экологии, охраны труда и промышленной безопасности нашей компании. Отметим, что сегодня во второй половине дня возможно незначительное смещение графиков вывоза ТКО из Тюмени и Тюменского района. Все запланированные маршруты спецтранспорт отработает до конца дня, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе ТЭО.

В компании добавили, что в связи с инцидентом была перекрыта дорога к заводу. В настоящее время оцепление снято, работа предприятия полностью восстановлена и движение спецтранспорта возобновлено. Предварительный осмотр мусоровоза окончен, ожидается завершение процедур Роспотребнадзора и их рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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