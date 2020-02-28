2020-02-28T07:50:13+03:00
Общество

Тюменским пассажирам напомнили о правилах поведения в автобусах

В частности, горожанам рассказали о провозе ручной клади
Вадим Бегун
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Тюменским пассажирам напомнили о правилах поведения в автобусах.Тюменским пассажирам напомнили о правилах поведения в автобусах.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени пассажирам общественного транспорта напомнили об основных правилах поведения. Не все их соблюдают: возможно, это происходит по неосведомленности.

– Нельзя ставить ручную кладь на сиденья, а также в проходах между ними и местах возле входа и выхода из автобуса. Пассажир с детской коляской обязан разместить ее в накопителе и принять все меры безопасности, в том числе не допускать произвольного движения коляски, – рассказали в АО «Тюменская транспортная система».

В компании добавили, что если в автобусе нет накопительной площадки, то пассажир должен разместить коляску таким образом, чтобы она не препятствовала проходу и размещению других людей. Кроме того, человек обязан самостоятельно обеспечить для себя безопасные условия при входе в автобус и выходе из него.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре кондуктор потребовала от местного жителя предоставить информацию о размерах его сумки. Ее уговоры длились несколько минут. После очередного отказа женщина перешла к более решительным мерам и заставила мужчину измерять его сумку рулеткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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