«Не сумка, а багаж»: в Тюмени кондуктор заставила пассажира измерять ручную кладь рулеткой

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-08T13:06:27+03:00

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В Тюмени кондуктор потребовала от местного жителя предоставить информацию о размерах его сумки. Ее уговоры длились несколько минут. После очередного отказа женщина перешла к более решительным мерам и заставила мужчину измерять его сумку рулеткой.

Забавный случай произошел в рейсовом автобусе №54 накануне, 7 августа. В автобус зашел тюменец с небольшой сумкой, которую он аккуратно поставил в углу. Кондуктор изначально не придала этому событию никакого значения, потом все же спросила у пассажира, знает ли он ее размеры. Тот недоуменно взглянул на женщину, не понимая, для чего ей понадобилась такая информация. А узнав, ответил, что никто еще не требовал с него оплату багажа.

– Я с вас пока не взимаю оплату, мне просто нужно знать размеры! – не успокаивалась кондуктор, но пассажир лишь усмехался. Не до смеха ему стало, когда настойчивая сотрудница автопарка достала рулетку и вручила ему.

Тогда тюменец попросил показать ему информацию о правилах провозки багажа. Она, как нельзя кстати, находилась в автобусе. Ознакомившись с положением, мужчина принялся измерять свою сумку. Кстати, согласно ему, длина, ширина и высота в сумме не должна превышать 120 сантиметров. Только в этом случае ручную кладь можно везти в автобусе бесплатно.

Женщина так и не получила оплату за провоз багажа.Фото: Вадим Бегун

– 119 сантиметров! – заявил пассажир и вернул рулетку кондуктору. Она перепроверять не стала, но отметила, что если зайдут проверяющие, то могут выписать ей штраф.

Оператор горячей линии «Тюменьгортранса» подтвердила информацию о 120 сантиметрах. Она сообщила, что обладателю сумки большего размера придется заплатить 26 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU