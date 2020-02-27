2020-02-27T12:20:03+03:00
Здоровье

В поликлиниках Тюмени закончился карантин

Ограничительные меры ввели 1 февраля
Вадим Бегун
Поделиться:
В поликлиниках Тюмени закончился карантин. Фото - pixabay.com.В поликлиниках Тюмени закончился карантин. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В медицинских организациях Тюмени отменили карантинные мероприятия. Ограничения ввели с 1 февраля. Это было связано с превышением эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

– В настоящее время эпидемическая ситуация по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом среди населения региона стабилизировалась. Работа медорганизаций осуществляется в обычном режиме, возобновляются профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, профилактические осмотры и проведение акций «Доктор с Вами», – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость находится ниже порогового уровня.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на время карантина профосмотры узкими специалистами и детей до года перенесли на поздние сроки, родственникам ограничивали посещения больных в стационарах. В поликлиниках региона было увеличено количество бригад неотложки, а время их работы продлили до полуночи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больницах и поликлиниках Тюменской области введён карантин

Все массовые плановые обследования ограничены с 1 февраля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор тюменского депздрава прокомментировала слухи о своем повышении
В поликлиниках Тюмени закончился карантин
Тюменцам расскажут о новых мерах социальной поддержки семей с детьми
Несколько новых тротуаров построят в Тюмени к 1 сентября
Выгодное предложение от СТРОЙЛЕСБАНКА: сотрудники бюджетных организаций могут получить кредит на привлекательных условиях
Николай Брыкин: главное – не быть равнодушным к проблемам людей
В Тюмени сотрудник СТО угнал машину, чтобы покататься по городу
Ишимец с любимой и их гость погибли в страшном пожаре
Маленькая девочка пострадала в утреннем ДТП в Тюмени
Был весь в черном: в Тюмени почти неделю ищут подростка
В Тюмени женщина на авто сбила школьницу
Сказал, что затоптали лошади: ишимец забил коллегу шлангом и лопатой
Тоболяки несут фотографии для Стены Памяти
Тюменские рецидивисты несколько месяцев грабили дачников
На улице Воровского в Тюмени поставят знак «Остановка запрещена»
Даже разговаривать не стал: активист Романов выгнал из квартиры тюменских омбудсменов
Тюменцев приглашают на «Точку здоровья» в экопарк «Затюменский»