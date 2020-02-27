В поликлиниках Тюмени закончился карантин
В медицинских организациях Тюмени отменили карантинные мероприятия. Ограничения ввели с 1 февраля. Это было связано с превышением эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом.
– В настоящее время эпидемическая ситуация по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом среди населения региона стабилизировалась. Работа медорганизаций осуществляется в обычном режиме, возобновляются профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, профилактические осмотры и проведение акций «Доктор с Вами», – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость находится ниже порогового уровня.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на время карантина профосмотры узкими специалистами и детей до года перенесли на поздние сроки, родственникам ограничивали посещения больных в стационарах. В поликлиниках региона было увеличено количество бригад неотложки, а время их работы продлили до полуночи.
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