В поликлиниках Тюмени закончился карантин

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:20:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В медицинских организациях Тюмени отменили карантинные мероприятия. Ограничения ввели с 1 февраля. Это было связано с превышением эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

– В настоящее время эпидемическая ситуация по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом среди населения региона стабилизировалась. Работа медорганизаций осуществляется в обычном режиме, возобновляются профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, профилактические осмотры и проведение акций «Доктор с Вами», – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость находится ниже порогового уровня.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на время карантина профосмотры узкими специалистами и детей до года перенесли на поздние сроки, родственникам ограничивали посещения больных в стационарах. В поликлиниках региона было увеличено количество бригад неотложки, а время их работы продлили до полуночи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больницах и поликлиниках Тюменской области введён карантин

Все массовые плановые обследования ограничены с 1 февраля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU