27 Февр. 2020 2020-02-27T09:34:04+03:00

В Тюмени женщина на авто сбила школьницу. Фото - 2Гис.

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Тюменские автоинспекторы обратились к местным жителям с просьбой помочь в поиске женщины, которая сбила 15-летнюю школьницу. Дорожный инцидент произошел накануне, 26 февраля, около 16.30 на улице Малыгина, 4.

– Известно, что автомобиль был темного цвета. По словам девочки, водитель остановилась, но, узнав, что помощь школьнице не нужна, уехала. Когда учащаяся пришла домой, родители обратились с ней в больницу, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве пояснили: теперь автомобилистке грозит ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия. В таких случаях водитель обязан вызвать ГИБДД на место аварии.

Очевидцев наезда на пешехода просят обратиться в ведомство по телефонам: 29-14-88, 79-46-52 или 8-922-263-31-33.

Днем ранее, 25 февраля, в Тюмени водитель также сбил девушку и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел в 9.30.

ИСТОЧНИК KP.RU