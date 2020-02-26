В Тюмени ищут водителя, сбившего на перекрестке девушку
Тюменская ГИБДД разыскивает водителя, который накануне, 25 февраля, сбил девушку и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел в 9.30.
– Авария случилась на пешеходном переходе на перекрестке улиц Пермякова и Богдановича. Пострадала 23-летняя тюменка, она получила травму, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве просят очевидцев наезда на пешехода обратиться в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 79-46-52 или 8 922 263 31 33.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 28 января в Заречном проезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Очевидцы сообщали, что здесь сбили девушку.
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ИСТОЧНИК KP.RU