26 Февр. 2020 2020-02-26T12:33:59+03:00

В Тюмени ищут водителя, сбившего на перекрестке девушку. Фото - ГИБДД Тюменской области.

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Тюменская ГИБДД разыскивает водителя, который накануне, 25 февраля, сбил девушку и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел в 9.30.

– Авария случилась на пешеходном переходе на перекрестке улиц Пермякова и Богдановича. Пострадала 23-летняя тюменка, она получила травму, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве просят очевидцев наезда на пешехода обратиться в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 79-46-52 или 8 922 263 31 33.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 28 января в Заречном проезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Очевидцы сообщали, что здесь сбили девушку.

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ИСТОЧНИК KP.RU