На улице Воровского в Тюмени поставят знак «Остановка запрещена»
На улице Воровского в районе здания № 35 введут ограничения по нечетной стороне. Нововведение вступит в силу с 19 марта.
– Сделано это в целях упорядочения парковки транспорта и повышения пропускной способности улицы. Места, запрещающие стоянку и остановку, обозначат дополнительными дорожными знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве водителей попросили обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.
Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на время закроют улицу Брестскую. Это связано с реконструкцией водопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU