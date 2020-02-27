2020-02-27T07:55:07+03:00
Общество

На улице Воровского в Тюмени поставят знак «Остановка запрещена»

Такая мера вводится для упорядочения парковки
Вадим Бегун
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На улице Воровского в Тюмени поставят знак «Остановка запрещена». Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.На улице Воровского в Тюмени поставят знак «Остановка запрещена». Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
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На улице Воровского в районе здания № 35 введут ограничения по нечетной стороне. Нововведение вступит в силу с 19 марта.

– Сделано это в целях упорядочения парковки транспорта и повышения пропускной способности улицы. Места, запрещающие стоянку и остановку, обозначат дополнительными дорожными знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве водителей попросили обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на время закроют улицу Брестскую. Это связано с реконструкцией водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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